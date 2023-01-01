WebCatalog
Electrek

Electrek

electrek.co

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Electrek» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Новини, огляди та аналіз ринку електромобілів. Ми забезпечуємо охоплення всіх стійких екосистем і супутніх продуктів.

Вебсайт: electrek.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Electrek». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

AllSides

AllSides

allsides.com

The Driven

The Driven

thedriven.io

fDi Intelligence

fDi Intelligence

fdiintelligence.com

Teslarati

Teslarati

teslarati.com

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Trendlyne

Trendlyne

trendlyne.com

Reviews.org

Reviews.org

reviews.org

Appleosophy

Appleosophy

appleosophy.com

Lucid Motors

Lucid Motors

lucidmotors.com

Ars Technica

Ars Technica

arstechnica.com

Vogue

Vogue

vogue.com

TechSpot

TechSpot

techspot.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності