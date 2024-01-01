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Gauntlet

Gauntlet

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Вебсайт: gauntlet.xyz

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Solving DeFi’s most complex economic problems. Gauntlet’s research and quantitative optimization solutions drive rapid and sustainable growth for DeFi’s top protocols, DAOs, and ecosystems.

Вебсайт: gauntlet.xyz

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