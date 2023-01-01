Navient надає технологічні рішення для фінансування освіти та бізнес-обробки, які спрощують складні проблеми та допомагають мільйонам людей досягти успіху.

Вебсайт: navient.com

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