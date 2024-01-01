Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TruEra» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

TruEra надає рішення якості штучного інтелекту, які допомагають підприємствам аналізувати машинне навчання, покращувати якість моделі та зміцнювати довіру. Завдяки технології штучного інтелекту корпоративного класу Explainability, заснованій на шестирічних дослідженнях в Університеті Карнегі-Меллона, набір рішень TruEra AI Quality допомагає усунути чорну скриньку навколо широко використовуваних технологій ШІ та машинного навчання. Ця видимість веде до більш якісних, зрозумілих моделей, які досягають вимірних бізнес-результатів, усувають несправедливі упередження та забезпечують управління та відповідність.

Вебсайт: truera.com

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