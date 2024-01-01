TruEra

TruEra

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Вебсайт: truera.com

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TruEra надає рішення якості штучного інтелекту, які допомагають підприємствам аналізувати машинне навчання, покращувати якість моделі та зміцнювати довіру. Завдяки технології штучного інтелекту корпоративного класу Explainability, заснованій на шестирічних дослідженнях в Університеті Карнегі-Меллона, набір рішень TruEra AI Quality допомагає усунути чорну скриньку навколо широко використовуваних технологій ШІ та машинного навчання. Ця видимість веде до більш якісних, зрозумілих моделей, які досягають вимірних бізнес-результатів, усувають несправедливі упередження та забезпечують управління та відповідність.
Категорії:
Business
Платформи MLOps

Вебсайт: truera.com

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Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

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Kolena

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

Credo.ai

Credo.ai

credo.ai

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Calipsa

Calipsa

calipsa.io

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