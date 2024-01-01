Kolena

Kolena

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Вебсайт: kolena.com

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Kolena — це платформа для тестування ML, яка дозволяє командам ML ретельно перевіряти поведінку своєї моделі. За допомогою Kolena команди ML можуть визначати та відстежувати режими збоїв, щоб допомогти інженерам, керівництву та клієнтам краще зрозуміти ефективність моделі та виявити прогалини.
Категорії:
Business
Платформи MLOps

Вебсайт: kolena.com

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Альтернативи

Google Cloud Platform

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Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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Scale AI

Scale AI

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neptune.ai

neptune.ai

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