Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kolena» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Kolena — це платформа для тестування ML, яка дозволяє командам ML ретельно перевіряти поведінку своєї моделі. За допомогою Kolena команди ML можуть визначати та відстежувати режими збоїв, щоб допомогти інженерам, керівництву та клієнтам краще зрозуміти ефективність моделі та виявити прогалини.

Вебсайт: kolena.com

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