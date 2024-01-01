Альтернативи - Kolena

Katonic.ai

katonic.ai

Створюйте потужні програми ШІ за лічені хвилини на платформі Katonic Generative AI Platform без коду. Підвищуйте продуктивність себе та своїх співробітників, покращуйте взаємодію з клієнтами та робіть те, що під силу тільки великим підприємствам, і все це завдяки потужності Generative AI. * Навички...