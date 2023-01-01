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Kissmetrics

Kissmetrics

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Вебсайт: kissmetrics.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.

Вебсайт: kissmetrics.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kissmetrics». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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