Arthur

Arthur

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: arthur.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Arthur» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Arthur — це компанія, що займається виробництвом штучного інтелекту. Ми допомагаємо дослідникам обробки даних, власникам продуктів і бізнес-лідерам прискорювати операції з табличними, NLP і моделями комп’ютерного бачення для оптимізації точності, пояснення та справедливості. * Точність: відстежуйте продуктивність моделі, щоб виявляти дрейф даних і реагувати на нього, а також підвищувати точність моделі для кращих бізнес-результатів. * Зрозумілість: створіть довіру, забезпечте відповідність і досягніть ефективніших результатів машинного навчання за допомогою API пояснення та прозорості Arthur. * Справедливість: завчасно відстежуйте упередженість, відстежуйте результати моделі за власними показниками упередженості та покращуйте справедливість своїх моделей. * Дослідницький підхід Артура до розробки продуктів забезпечує ексклюзивні можливості в області комп’ютерного зору, НЛП, пом’якшення упередженості та інших критичних галузей.
Категорії:
Business
MLOps Platforms

Вебсайт: arthur.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Arthur». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

V7

v7labs.com

SAP

SAP

sap.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Вам також може сподобатися

Aporia

Aporia

aporia.com

Kortical

Kortical

kortical.com

DigitSquare

DigitSquare

digit7.ai

evoML

evoML

evoml.ai

Sama AI

Sama AI

sama.com

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Transparency

Transparency

brandservices.amazon.com

TeslaFi

TeslaFi

teslafi.com

Superb AI

Superb AI

superb-ai.com

Datasaur

Datasaur

datasaur.ai

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Roboflow

Roboflow

roboflow.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.