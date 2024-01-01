Arthur — це компанія, що займається виробництвом штучного інтелекту. Ми допомагаємо дослідникам обробки даних, власникам продуктів і бізнес-лідерам прискорювати операції з табличними, NLP і моделями комп’ютерного бачення для оптимізації точності, пояснення та справедливості. * Точність: відстежуйте продуктивність моделі, щоб виявляти дрейф даних і реагувати на нього, а також підвищувати точність моделі для кращих бізнес-результатів. * Зрозумілість: створіть довіру, забезпечте відповідність і досягніть ефективніших результатів машинного навчання за допомогою API пояснення та прозорості Arthur. * Справедливість: завчасно відстежуйте упередженість, відстежуйте результати моделі за власними показниками упередженості та покращуйте справедливість своїх моделей. * Дослідницький підхід Артура до розробки продуктів забезпечує ексклюзивні можливості в області комп’ютерного зору, НЛП, пом’якшення упередженості та інших критичних галузей.

Вебсайт: arthur.ai

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