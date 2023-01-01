Datasaur — це провідна платформа для маркування даних NLP, яка в 10 разів прискорює проект і покращує продуктивність моделі в 2 рази.

Вебсайт: datasaur.ai

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