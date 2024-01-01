FinetuneDB

FinetuneDB

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Вебсайт: finetunedb.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

FinetuneDB is an LLM Ops platform to fine-tune and evaluate LLMs, which enables generalist tech teams to easily create custom AI models.
Категорії:
Software Development
Generative AI Infrastructure Software

Вебсайт: finetunedb.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FinetuneDB». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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