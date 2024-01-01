Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FinetuneDB» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

FinetuneDB is an LLM Ops platform to fine-tune and evaluate LLMs, which enables generalist tech teams to easily create custom AI models.

Вебсайт: finetunedb.com

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