Профілактика підробок. Transparency – це служба серіалізації продукту, яка допомагає ідентифікувати окремі одиниці та завчасно запобігати потраплянню підробок до клієнтів.

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