Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PrepsUs» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

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Вебсайт: prepsus.io

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