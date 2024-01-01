WebCatalog

PrepsUs

PrepsUs

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Вебсайт: prepsus.io

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User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: prepsus.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PrepsUs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

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Maze

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UXArmy

UXArmy

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Hubble

Hubble

hubble.team

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Howuku

Howuku

howuku.com

Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

Loop11

Loop11

loop11.com

UXSquid

UXSquid

uxsquid.com

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