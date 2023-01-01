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UserTesting

UserTesting

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Вебсайт: usertesting.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «UserTesting» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

Вебсайт: usertesting.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UserTesting». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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