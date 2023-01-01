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Jigsaw Interactive

Jigsaw Interactive

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Вебсайт: jigsawinteractive.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Технологія віртуального навчання та співпраці від Jigsaw, яка надається на платформі програмного забезпечення як послуги (SaaS), дає змогу нашим клієнтам революціонізувати те, як вони навчаються, навчаються, співпрацюють і працюють у віртуальному середовищі, допомагаючи їм прийняти цифрову трансформацію та покращити їхні організації. успіх.

Вебсайт: jigsawinteractive.com

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