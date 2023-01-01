Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jigsaw Interactive» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Технологія віртуального навчання та співпраці від Jigsaw, яка надається на платформі програмного забезпечення як послуги (SaaS), дає змогу нашим клієнтам революціонізувати те, як вони навчаються, навчаються, співпрацюють і працюють у віртуальному середовищі, допомагаючи їм прийняти цифрову трансформацію та покращити їхні організації. успіх.

Вебсайт: jigsawinteractive.com

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