Інструмент відеозв’язку з робочим простором, створений для натхнення. Kino об’єднує віддалених співробітників за допомогою відеотехнології, яка створює відчуття офісу. Завдяки технології Spaces кожна людина має окремий простір для взаємодії, співпраці та надихання з іншими. Співробітники можуть вільно переміщатися між різними просторами, як у звичайному офісі, таким чином, що зменшує втому від віртуальних зустрічей. Внесення більш органічних, офісних взаємодій за допомогою відео високої чіткості та просторової динаміки, щоб імітувати природні взаємодії в робочому просторі. Kino призначений для зв'язку віддалених співробітників протягом робочого дня. Kino дозволяє віддаленим колегам справді працювати разом, пліч-о-пліч. Легкість співпраці та корпоративна культура, які виникають природно. Управління робочим процесом і зв’язок між командами відбуваються просто через взаємодію команд у творчому середовищі Kino. Kino вписується в повсякденні робочі процеси, викликаючи креативність. Це єдиний інструмент, де коворкінг відбувається дистанційно. Майбутнє відео-співробітництва піднесене Kino.

Вебсайт: kino.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kino Live». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.