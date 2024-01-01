Kino Live

Kino Live

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Вебсайт: kino.live

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Інструмент відеозв’язку з робочим простором, створений для натхнення. Kino об’єднує віддалених співробітників за допомогою відеотехнології, яка створює відчуття офісу. Завдяки технології Spaces кожна людина має окремий простір для взаємодії, співпраці та надихання з іншими. Співробітники можуть вільно переміщатися між різними просторами, як у звичайному офісі, таким чином, що зменшує втому від віртуальних зустрічей. Внесення більш органічних, офісних взаємодій за допомогою відео високої чіткості та просторової динаміки, щоб імітувати природні взаємодії в робочому просторі. Kino призначений для зв'язку віддалених співробітників протягом робочого дня. Kino дозволяє віддаленим колегам справді працювати разом, пліч-о-пліч. Легкість співпраці та корпоративна культура, які виникають природно. Управління робочим процесом і зв’язок між командами відбуваються просто через взаємодію команд у творчому середовищі Kino. Kino вписується в повсякденні робочі процеси, викликаючи креативність. Це єдиний інструмент, де коворкінг відбувається дистанційно. Майбутнє відео-співробітництва піднесене Kino.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: kino.live

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Whereby

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