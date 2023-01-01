Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Echo360» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Learning, Inspired. Engage every learner, anywhere with the most comprehensive solution for video recording and streaming, video content management, audience engagement, content creation, and assessments. Get Inspired Now DIFFERENT CHALLENGES, SAME GOALS. Whether you are in education, business or government, the changing learning environment has made engaging your learners more challenging than ever- and...

Вебсайт: echo360.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Echo360». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.