Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoConqr» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

GoConqr – це персональне навчальне середовище, яке дозволяє студентам і викладачам створювати, відкривати та ділитися навчальними ресурсами. Трансформуйте своє навчання та досягайте своїх цілей за допомогою GoConqr

Вебсайт: goconqr.com

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