Legends of Learning

НАВЧАЛЬНІ ОНЛАЙН ІГРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА СТУДЕНТІВ Понад 2000 веселих математичних і наукових ігор, які відповідають навчальній програмі, створені, щоб зацікавити учнів і допомогти вчителям за допомогою моделей гібридного, змішаного та дистанційного навчання.

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