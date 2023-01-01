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Legends of Learning

Legends of Learning

legendsoflearning.com

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НАВЧАЛЬНІ ОНЛАЙН ІГРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТА СТУДЕНТІВ Понад 2000 веселих математичних і наукових ігор, які відповідають навчальній програмі, створені, щоб зацікавити учнів і допомогти вчителям за допомогою моделей гібридного, змішаного та дистанційного навчання.

Вебсайт: legendsoflearning.com

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