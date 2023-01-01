Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CK-12» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CK-12 – це програма, яка допомагає учням і вчителям покращити навчання K-12 у всьому світі, надаючи контент та інструменти для самостійного навчання.

Вебсайт: ck12.org

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