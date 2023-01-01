Savvas Realize

Savvas Learning Company, колишня Pearson K12 learning, створює навчальну програму K–12 та оцінювання, а також програму онлайн-навчання для покращення результатів учнів.

Вебсайт: savvas.com

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