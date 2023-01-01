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Savvas Realize

Savvas Realize

savvas.com

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Savvas Learning Company, колишня Pearson K12 learning, створює навчальну програму K–12 та оцінювання, а також програму онлайн-навчання для покращення результатів учнів.

Вебсайт: savvas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Savvas Realize». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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