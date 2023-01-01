WebCatalog
abeka

abeka

abeka.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «abeka» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Навчальні ресурси для віталень і класів. Комплексна, заснована на Біблії навчальна програма, підручники, навчальні посібники тощо для дошкільного віку – 12 клас із перевіреним спіральним підходом до навчання.

Вебсайт: abeka.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «abeka». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvas.com

Teachtci Student

Teachtci Student

teachtci.com

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

Stile

Stile

stileeducation.com

MyEducator

MyEducator

myeducator.com

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Imagine Learning

Imagine Learning

imaginelearning.com

The Odin Project

The Odin Project

theodinproject.com

Hal Leonard

Hal Leonard

halleonard.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності