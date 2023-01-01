WebCatalog
Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Kiddom сприяє успішності школи K-12. Найякісніша навчальна програма в поєднанні з навчальними інструментами, щоб зробити ваш клас ефективнішим і ефективнішим.

Вебсайт: kiddom.co

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