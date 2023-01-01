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Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

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Kinderpedia спрощує взаємодію в класі, пропонує повну перспективу шкільної діяльності та фінансів, стимулює самостійність учнів і посилює участь батьків.

Вебсайт: kinderpedia.co

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