Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Panorama Education» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Panorama Education допомагає педагогам працювати на основі даних, щоб покращити результати учнів у соціально-емоційному навчанні, шкільному кліматі, залученні сім’ї, MTSS тощо.

Вебсайт: panoramaed.com

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