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Panorama Education

Panorama Education

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Вебсайт: panoramaed.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Panorama Education допомагає педагогам працювати на основі даних, щоб покращити результати учнів у соціально-емоційному навчанні, шкільному кліматі, залученні сім’ї, MTSS тощо.

Вебсайт: panoramaed.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Panorama Education». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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