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Guided Readers

Guided Readers

guidedreaders.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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Наша диференційована програма K-3 Guided Reading підвищує залученість і ефективність студентів і швидко адаптується до різноманітних налаштувань у класі (як особисто, так і онлайн).

Вебсайт: guidedreaders.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Guided Readers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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