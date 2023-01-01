Покращення здоров'я студентів за допомогою фізичного виховання У співпраці з відділами фізкультури наша програма сприяє розумовому та фізичному здоров’ю студентів за допомогою сучасної навчальної програми, орієнтованої на фітнес, яка підвищує залученість та активність

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