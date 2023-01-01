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Skylight

Skylight

skylight.org

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Хочете більше спокою, ясності та уважності у своєму повсякденному житті? Духовне здоров’я – ваша відповідь. Skylight — це унікальна програма, яка допоможе вам розвивати щоденне духовне здоров’я. Як і психічне здоров’я, фізичне здоров’я та емоційне благополуччя, нам потрібно постійно плекати свою душу так само, як ми робили б свій розум і тіло. Почніть своє духовне пробудження сьогодні, спробувавши вправи, які покращать ваше загальне духовне здоров’я.

Вебсайт: skylight.org

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