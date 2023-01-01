Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sharecare» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Платформа для взаємодії зі здоров’ям і самопочуттям, яка надає вам персоналізовані ресурси, щоб вести найздоровіше життя.

Вебсайт: sharecare.com

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