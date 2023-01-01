Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jane» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Jane — це онлайн-платформа для спеціалістів у галузі охорони здоров’я та здоров’я, яка дозволяє легко бронювати, складати графіки, складати графіки, виставляти рахунки та отримувати гроші.

Вебсайт: jane.app

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