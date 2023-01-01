CreatrixCampus

Рішення для вищої освіти на основі штучного інтелекту для сучасних кампусів для кращого навчання, викладання, розуміння, успіху студентів та інституційної ефективності.

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