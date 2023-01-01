WebCatalog
Reflectivity

Reflectivity

swivl.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Reflectivity» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Swivl Teams тепер називається Reflectivity. Інструмент, який соціалізує рефлексію, щоб допомогти всім вашим вчителям бути більш адаптованими.

Вебсайт: swivl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Reflectivity». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CrossLead

CrossLead

crosslead.training

Teach Away

Teach Away

teachaway.com

TeamGram

TeamGram

teamgram.com

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Vendantu

Vendantu

vedantu.com

Assembled

Assembled

assembled.com

Manitou

Manitou

manitousolution.com

RemNote

RemNote

remnote.com

Valence

Valence

valence.co

Flow

Flow

getflow.com

Dripify

Dripify

dripify.io

Activity Village

Activity Village

activityvillage.co.uk

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності