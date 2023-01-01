Swivl Teams тепер називається Reflectivity. Інструмент, який соціалізує рефлексію, щоб допомогти всім вашим вчителям бути більш адаптованими.

Вебсайт: swivl.com

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