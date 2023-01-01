Чіткий шлях до успіху студента. Classtime – це рішення для аудиторій, яке доповнює навчання в класі миттєвим зворотним зв’язком щодо рівня розуміння учнями.

Вебсайт: classtime.com

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