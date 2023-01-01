Персоналізуйте навчання. Прискорення росту. Програми i-Ready підтримують кожного учня на шляху до успіху на рівні класу. Завдяки підключенню до корисних, інтуїтивно зрозумілих даних викладачі знають, на чому зосередитися, а студенти стають більш здібними та зацікавленими

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