WebCatalog
Literal

Literal

literalapp.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Literal робить читання книг веселим і захоплюючим, поміщаючи його у веселий формат Chat-fiction. Спробуйте це у своєму класі або отримайте особистий обліковий запис для необмеженого читання.

Вебсайт: literalapp.com

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