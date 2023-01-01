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Epic

Epic

getepic.com

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Epic — провідна цифрова платформа для читання для дітей віком до 12 років! Наш веселий, безпечний для дітей інтерактивний додаток для читання підживлює цікавість і впевненість у читанні, дозволяючи дітям вільно досліджувати їхні інтереси, маючи миттєвий доступ у будь-який час до бібліотеки з тисячами книг, аудіокниг, навчальних відео тощо.

Вебсайт: getepic.com

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