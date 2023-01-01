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Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

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Flocabulary — це бібліотека пісень, відео та завдань для онлайн-навчання K-12. Сотні тисяч вчителів використовують навчальні репліки Flocabulary і навчальні плани уроків, щоб доповнити свої вказівки та залучити учнів. Наша команда художників і педагогів прагне не лише підвищувати результати тестів, але й виховувати в кожній дитині любов до навчання.

Вебсайт: flocabulary.com

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