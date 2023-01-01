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12min — платформа, яка обирає, читає та узагальнює найважливіші нон-фікшн книжки. Розпочніть безкоштовну пробну версію та відкрийте для себе швидший спосіб навчання!

Вебсайт: 12min.com

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