Програмне забезпечення для керування класом для шкіл K-12 у Нью-Йорку. Очі-на-віч або дистанційно, Hāpara забезпечує чудове навчання. Найефективніший і найефективніший спосіб організувати робочі процеси викладання та навчання в Google Workspace.

Вебсайт: hapara.com

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