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ElectionBuddy

ElectionBuddy

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Вебсайт: electionbuddy.com

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ElectionBuddy — це сучасна хмарна платформа для голосування та зустрічей, яка дозволяє асоціаціям, спілкам, некомерційним організаціям, релігійним групам, асоціаціям домовласників, університетам і школам K-12 оптимізувати свої голоси. Він надає організаціям найбільш безпечний, ефективний і гнучкий спосіб віртуального проведення голосувань і виборів із повною довірою та прозорістю. ElectionBuddy провів понад 132 000 виборів із 19 мільйонами виборців.

Вебсайт: electionbuddy.com

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