Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Classe365» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Classe365 — це сучасне програмне забезпечення для управління студентами з функціями SIS, LMS і CRM для роботи шкіл, коледжів, університетів і академій.

Вебсайт: classe365.com

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