WebCatalog
Onesaz

Onesaz

onesaz.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Onesaz допомагає школам проводити іспити, складати завдання та спілкуватися зі студентами за допомогою різноманітної інтеграції відеоконференцій, як-от масштабування, Vimeo та багато інших функцій, які покращують життя студентів, а також допомагає вчителям отримати глибокий аналіз успішності студентів на іспитах і завданнях, що може допомогти студент краще працює та швидше навчається

Вебсайт: onesaz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Onesaz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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