Onesaz допомагає школам проводити іспити, складати завдання та спілкуватися зі студентами за допомогою різноманітної інтеграції відеоконференцій, як-от масштабування, Vimeo та багато інших функцій, які покращують життя студентів, а також допомагає вчителям отримати глибокий аналіз успішності студентів на іспитах і завданнях, що може допомогти студент краще працює та швидше навчається

Вебсайт: onesaz.com

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