Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dugga» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Універсальне рішення для оцінювання для вчителів-героїв! іспити. Тести. Вікторини. Завдання. Використовується школами та університетами по всьому світу.

Вебсайт: dugga.com

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