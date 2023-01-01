CYPHER LEARNING

NEO LMS — це відзначена нагородами платформа інтелектуального навчання (ILP), яка використовується школами та університетами по всьому світу. NEO LMS — це комплексне рішення, яке містить усі необхідні інструменти, необхідні навчальним закладам для підтримки ефективного викладання та навчання.

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