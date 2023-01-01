WebCatalog
CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CYPHER LEARNING» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NEO LMS — це відзначена нагородами платформа інтелектуального навчання (ILP), яка використовується школами та університетами по всьому світу. NEO LMS — це комплексне рішення, яке містить усі необхідні інструменти, необхідні навчальним закладам для підтримки ефективного викладання та навчання.

Вебсайт: cypherlearning.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CYPHER LEARNING». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dugga

Dugga

dugga.com

Satchel One

Satchel One

teamsatchel.com

Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

Progress Learning

Progress Learning

progresslearning.com

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Grey Matter Learning

Grey Matter Learning

greymatterlearning.co.uk

Kognity

Kognity

kognity.com

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

Jupiter Education

Jupiter Education

jupitered.com

Classe365

Classe365

classe365.com

Philoid

Philoid

philoid.com

Hāpara

Hāpara

hapara.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності