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Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Система управління навчанням. Інформація та підтримка централізованої системи управління навчанням (LMS) університету

Вебсайт: lms.unimelb.edu.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Learning Management System». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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