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Classter

Classter

classter.com

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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ШКОЛУ, НАВЧАННЯ ТА УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ CLASSTER Простий у використанні, надійний, безпечний і ефективний спосіб керувати своїми процесами й адмініструванням від реєстрації до випускників і оцифрувати свою організацію, щоб заощадити час і гроші. Classter — це наскрізна система управління інформацією для студентів, школою та навчанням, створена для всіх типів організацій, які пропонують освітні та навчальні послуги.

Вебсайт: classter.com

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