WebCatalog
LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LearnUpon» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

LMS від LearnUpon (Програмне забезпечення для керування навчанням) дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. За допомогою LearnUpon надайте своїм командам інструменти для залучення захоплюючих процесів навчання, які впливатимуть на важливе – продуктивність, утримання та зростання.

Вебсайт: learnupon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LearnUpon». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

YayPay

YayPay

yaypay.com

Jellyfish

Jellyfish

jellyfish.co

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

WCEA

WCEA

wcea.education

Userpilot

Userpilot

userpilot.com

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

Klaus

Klaus

klausapp.com

Moosend

Moosend

moosend.com

FellowshipOne

FellowshipOne

fellowshipone.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності