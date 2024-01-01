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RandomPicker

RandomPicker

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Вебсайт: randompicker.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

RandomPicker — це онлайн-рішення, яке допомагає компаніям і некомерційним організаціям проводити безпечні та неупереджені випадкові розіграші, тоталізатори та розіграші подарунків, що включає ваги учасників, модуль живих подій, API, генератор випадкових чисел і спортивні розіграші, а також шифрування даних і захист SSL.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: randompicker.com

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