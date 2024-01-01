Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RandomPicker» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RandomPicker — це онлайн-рішення, яке допомагає компаніям і некомерційним організаціям проводити безпечні та неупереджені випадкові розіграші, тоталізатори та розіграші подарунків, що включає ваги учасників, модуль живих подій, API, генератор випадкових чисел і спортивні розіграші, а також шифрування даних і захист SSL.

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Вебсайт: randompicker.com

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