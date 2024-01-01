Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trade Show Prize Co» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Trade Show Prize Co (TSPC) спеціалізується на простих, зручних і доступних роздачах подарунків у прямому ефірі. Ця платформа пропонує центральне розташування для налаштування, виконання та подальших дій щодо тоталізаторів, які ви проводите на своєму стенді на виставці. Легко відстежуйте хід розіграшу, миттєво експортуйте потенційних клієнтів і отримуйте доступ до записів про дотримання вимог, щоб ваша команда юристів була задоволена. Найкращий? TSPC знімає з вас пошук переможців і отримання призів!

Вебсайт: tradeshowprize.co

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