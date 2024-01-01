Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sweeppea» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Повне та самообслуговування розіграшів: Sweeppea дозволяє легко проводити рекламні акції на основі призів, які залучають потенційних клієнтів, збільшують залучення та продажі. Sweeppea дозволяє користувачам охоплювати клієнтів за допомогою мобільного телефону за допомогою текстових розіграшів. Sweeppea — це запатентована технологія для створення ажіотажу тоталізаторів, створення бази даних абонентів мобільного зв’язку та обміну контентом і рекламними акціями.

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Вебсайт: web.sweeppea.com

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