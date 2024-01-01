WebCatalog

Sweeppea

Sweeppea

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Вебсайт: web.sweeppea.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Повне та самообслуговування розіграшів: Sweeppea дозволяє легко проводити рекламні акції на основі призів, які залучають потенційних клієнтів, збільшують залучення та продажі. Sweeppea дозволяє користувачам охоплювати клієнтів за допомогою мобільного телефону за допомогою текстових розіграшів. Sweeppea — це запатентована технологія для створення ажіотажу тоталізаторів, створення бази даних абонентів мобільного зв’язку та обміну контентом і рекламними акціями.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: web.sweeppea.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sweeppea». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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SweepWidget

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Socialman

Socialman

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Osortoo

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