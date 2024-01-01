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PromoSimple

PromoSimple

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: promosimple.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

PromoSimple — це веб-програма, яка надає веб-сайтам, брендам і блогам прості рішення для створення, керування та синтезу даних для онлайн-роздач, тоталізаторів і конкурсів. Основна мета PromoSimple полягає в тому, щоб якомога легше для компаній утримувати та розширювати відповідні клієнтські бази за допомогою дозвільного маркетингу за допомогою роздач і рекламних акцій. Клієнти PromoSimple можуть створювати власні форми входу для проведення рекламних акцій, які збільшують кількість лайків у Facebook та Instagram, кількість згадок і підписок у Twitter, кількість передплатників електронної пошти та широкий спектр додаткових дій. PromoSimple ефективний, доступний, ефективний і простий у використанні.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: promosimple.com

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